Alcoholemia positiva tras el aparatoso vuelco de un vehículo en plena Gran Vía

Un vehículo ha volcado en plena Gran Vía durante la madrugada de este viernes, en torno a las 2:30 horas, en un accidente que obligó a movilizar a efectivos de los Bomberos y de la Policía Local. El conductor ha dado positivo, concretamente 0,60mg/l, estando implicado en el accidente de tráfico. Además, ha causado daños a otros dos vehículos estacionados.