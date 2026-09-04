Alcoholemia positiva tras el aparatoso vuelco de un vehículo en plena Gran Vía

Un vehículo ha volcado en plena Gran Vía durante la madrugada de este viernes, en torno a las 2:30 horas, en un accidente que obligó a movilizar a efectivos de los Bomberos y de la Policía Local. El conductor ha dado positivo, concretamente 0,60mg/l, estando implicado en el accidente de tráfico. Además, ha causado daños a otros dos vehículos estacionados.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para proceder a girar el coche y poder retirarlo del centro de la ciudad.
Mientras se desarrollaban las labores, los agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la zona para garantizar la seguridad y evitar mayores complicaciones en la circulación.