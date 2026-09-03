Detenido por acoger en su casa a las dos menores desaparecidas en Salamanca desde hace dos semanas

Un hombre ha sido detenido en Salamanca por la Policía Nacional tras acoger en su domicilio a dos menores que se habrían fugado previamente de un centro de acogida, unas desapariciones que se habrían difundido en los días previos a través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

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Según han indicado fuentes policiales, el presunto autor habría cometido un delito de inducción de menores al abandono del domicilio tras haber sido localizadas las dos personas fugadas en su domicilio, un escape que fue denunciado por un centro de menores desde hace dos semanas.

Tras recibir el aviso la Policía Nacional, se entrevistaron con uno de los moradores de la vivienda en la que se encontraban, manifestando que las dos menores llevaban desde días atrás en el domicilio, explicando que habían tenido conocimiento de su posible identidad al reconocerlas a través de las imágenes difundidas en redes sociales y en los medios de comuniciación.

Tras comprobar los agentes policiales que las menores estaban en el interior del inmueble, procedieron a la detención del individuo que ha sido puesto a disposición judicial.