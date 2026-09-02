Salamanca Fuel envió millones de euros al sistema bancario portugués para blanquear dinero de los hidrocarburos

La empresa Salamanca Fuel, creada por uno de los íntimos testaferros de Víctor de Aldama en San Cristóbal de la Cuesta, era una de las sociedades con la que la trama blanqueó entre 2022 y 2024 un total de 27,9 millones de euros.

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Una información que ha sido conocida este miércoles por una publicación de EL PAÍS, medio que se hace eco de un decreto de la Fiscalía Europea.

El organismo europeo, tal y como recoge el mismo medio, ha recibido una información de Portugal donde recoge una serie de empresas que, presuntamente, desviaron un total de 27,9 millones de euros que proceden de empresas de hidrocarburos con la finalidad de blanquearlo con empresas pantallas de Portugal.

De esta forma, la Fiscalía Europea ha entrado también en la investigación que ya se lleva siguiendo por el juez salmantino, Santiago Pedraz, desde la Audiencia Nacional, aportando esta nueva información.

Además de Salamanca Fuel Center, creada por Félix Aparicio con domicilio social en la calle de las Fuentes de San Cristóbal de la Cuesta, figuran dentro de estas empresas que también estaban siendo investigada por presunto fraude en el IVA de hidrocarburos las sociedades Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.

Estas empresas, según la información de El País, habrían estado mandando durante meses millones de euros al sistema bancario luso a través de empresas pantalla portuguesas con el objetivo de no declarar el IVA, logrando así “la devolución de las ganancias ilegítimas generadas en cuentas en España”.

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En el caso de Salamanca Fuel, esta, junto a Obaoil, utilizaba una empresa cuyo nombre era Cálculo Corriente, dedicada a la fabricación de hormigón, para enviar entre marzo y septiembre de 2023 casi seis millones de euros, pero declarando solamente 3,1 millones de euros.