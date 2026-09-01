Espectacular colisión y vuelco en La Fuente de San Esteban que deja una herida

Un choque entre una furgoneta y un turismo registrado este martes a la altura del kilómetro 1 de la carretera SA-215, que une Tamames con la Fuente de San Esteban, se ha saldado con al menos una persona herida en un brazo.

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El suceso tuvo lugar a las 18:05 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León comenzó a recibir varias llamadas informando de la colisión entre ambos vehículos.

Accidente En La Fuente De San Esteban. Ical Vicente (1)

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizó a los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia médica hasta el punto del accidente para atender al herido.

Aunque de forma preventiva se avisó inicialmente a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, su intervención fue descartada minutos después al confirmar los alertantes que todos los ocupantes habían logrado salir de los vehículos por su propio pie y no había personas atrapadas en su interior.

Accidente En La Fuente De San Esteban. Ical Vicente (2)