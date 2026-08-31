Una pelea por un bollo de pan termina con varios presos atendidos en la enfermería de la cárcel de Topas

Una nueva pelea entre presos en la cárcel de Topas acaba con varios de ellos en la enfermería.

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Todo comenzo, según ha podido saber Salamanca24horas, por un bollo de pan. En la mañana de este domingo 30 de agosto surgió una discusión porque uno de los presos le quitó a otro un trozo de pan y por la tarde fue cuando se cobró la venganza, originándose un enfrentamiento con hasta siete presos implicados, cuatro de ellos de origen magrebí y tres españoles.

Los involucrados se agarraron a puñetazos y tuvieron que ser atendidos por golpes en la enfermería; uno de los atendidos tuvo que ser trasladado a urgencias del hospital de Salamanca. El resto se encuentran aislados y ya han recibido el castigo pertinente por los hechos cometidos.

Desde el Centro Penitenciario aseguran que esta cárcel está llena de presos conflictivos y que los magrebíes son los que más delinquen y también los que más problemas generan. También relatan que este domingo no había médicos en la prisión y que solo estaban dos enfermeros, uno de guardia y otro de refuerzo que fueron quienes atendieron a los reclusos heridos.