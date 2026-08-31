Herido el conductor de un patinete tras chocar con un turismo en Salamanca

Un varón de unos 30 años ha resultado herido tras registrarse una colisión entre el patinete en el que circulaba y un turismo en pleno casco urbano de Salamanca.

El suceso ha ocurrido a las 00:18 horas de este lunes en la Plaza Unión Deportiva Salamanca, concretamente en el cruce que conecta la Avenida de Portugal con la calle Torres Villarroel. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de emergencias tras recibir la alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para atender al conductor del patinete.