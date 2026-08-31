Salamanca afronta una semana de calor, con hasta 38 grados el jueves y el viernes

Salamanca encara una semana claramente veraniega, con cielos que se mantendrán en general poco nubosos o despejados y un importante ascenso de las temperaturas. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que los termómetros pasarán de los 29 grados previstos para el lunes a los 38 grados del jueves y el viernes.

Publicidad Publicidad

La semana comenzará con tiempo estable. El lunes se esperan cielos poco nubosos, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 29.

El calor irá ganando terreno el martes, cuando Salamanca podría alcanzar los 30 grados, con una mínima de 11. La jornada se mantendrá sin precipitaciones y con cielos despejados o poco nubosos.

El ascenso será más acusado el miércoles, con temperaturas previstas entre 12 y 34 grados. A partir de entonces, el calor se intensificará.

Jueves y viernes, los días más calurosos El episodio de temperaturas altas tendrá su punto culminante el jueves y el viernes, ambos con una máxima prevista de 38 grados. Las mínimas también subirán, hasta los 15 grados el jueves y 19 el viernes.

AEMET mantiene, no obstante, una previsión de tiempo seco para estas jornadas, sin precipitaciones significativas.

Publicidad Publicidad