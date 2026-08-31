Salamanca afronta una semana de calor, con hasta 38 grados el jueves y el viernes

Salamanca encara una semana claramente veraniega, con cielos que se mantendrán en general poco nubosos o despejados y un importante ascenso de las temperaturas. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que los termómetros pasarán de los 29 grados previstos para el lunes a los 38 grados del jueves y el viernes.
La semana comenzará con tiempo estable. El lunes se esperan cielos poco nubosos, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 29.
El calor irá ganando terreno el martes, cuando Salamanca podría alcanzar los 30 grados, con una mínima de 11. La jornada se mantendrá sin precipitaciones y con cielos despejados o poco nubosos.
El ascenso será más acusado el miércoles, con temperaturas previstas entre 12 y 34 grados. A partir de entonces, el calor se intensificará.
Jueves y viernes, los días más calurosos
El episodio de temperaturas altas tendrá su punto culminante el jueves y el viernes, ambos con una máxima prevista de 38 grados. Las mínimas también subirán, hasta los 15 grados el jueves y 19 el viernes.
AEMET mantiene, no obstante, una previsión de tiempo seco para estas jornadas, sin precipitaciones significativas.
El sábado se producirá un descenso importante de las temperaturas, con una máxima prevista de 30 grados y una mínima de 18. Los cielos podrían presentar intervalos nubosos y la probabilidad de precipitación subiría hasta el 30%.