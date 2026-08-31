Las obras de los huertos urbanos y carril bici de la calle de Prensa comenzarán en las próximas semanas

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras que convertirán un solar degradado junto a la estación de ferrocarril en un parque público con 128 huertos urbanos, paseos peatonales y un tramo de carril bici que culminará la conexión entre los barrios Garrido y Comuneros. Con una inversión de 1.116.225 euros, los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses.

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La revitalización de esta zona de la ciudad enlaza con los dos bosques y un parque con 96 huertos urbanos que se construirán al otro lado de la vía férrea con el proyecto Raíles Verdes. Al mismo tiempo, enlaza con la nueva promoción de 33 viviendas públicas de alquiler con más de 200 plazas de garaje subterráneo que el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo comenzará a construir este año junto al Túnel de la Televisión.

Los huertos urbanos se han consolidado en Salamanca como una herramienta de regeneración ambiental, paisajística y sociocultural, adquiriendo un valor añadido. Así, la experiencia de éxito del parque público con 700 huertos urbanos en la ribera del río Tormes demuestra que este proyecto no solo contribuirá a la recuperación de espacios urbanos sin uso, sino que también permitirá la práctica de hábitos saludables y la formación relacionada con el medio ambiente para facilitar el acceso laboral a personas con mayores dificultades.

Estructura del parque y los huertos urbanos

La principal actuación del proyecto es la creación de 128 huertos urbanos dentro de un espacio específico y vallado, exclusivo para los usuarios de las parcelas, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados por huerto y un arcón por cada dos huertos para guardar los aperos. Todos tendrán una orientación sureste para favorecer el desarrollo de los cultivos y dispondrán de zonas estanciales comunes con pérgolas y mesas de picnic que sirvan de punto de reunión o para el intercambio de experiencias hortofrutícolas.

Al igual que en los huertos de la ribera del río, habrá paseos peatonales exteriores con materiales naturales y reciclados, 50 bancos, zonas ajardinadas con 50 árboles frutales, 2.000 plantas arbustivas con riego por goteo y 2.000 metros cuadrados de pradera naturalizada, alumbrado energéticamente eficiente, videovigilancia y baños públicos (masculino, femenino y adaptado a personas con discapacidad), así como una oficina con almacén para atención al ciudadano.

Carril bici El proyecto incluye 420 metros de longitud de carril bici, separado de las vías del tren por una malla de plantas arbustivas, desde la estación de ferrocarril hasta el Túnel de la Televisión. De esta forma, se culminará la conexión de la red ciclista entre los barrios Garrido y Comuneros, dando continuidad a los tramos que a su vez interconectan a toda la ciudad.

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La bicicleta se ha convertido en Salamanca en una herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos, principalmente desde los municipios del alfoz y los barrios del extrarradio de la ciudad. Su uso se ha potenciado gracias a la construcción de nuevos kilómetros de carril bici, superando los 126 kilómetros en total junto con el alfoz de Salamanca, que conectan a la ciudad con Aldeatejada, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña y Villares de la Reina, y a su vez con el complejo hospitalario, el campus universitario y las estaciones de ferrocarril y autobús.