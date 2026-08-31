Salamanca contará en septiembre con ocho actividades gratuitas para mejorar las competencias digitales

La Junta de Castilla y León ofrecerá durante septiembre ocho actividades formativas presenciales y gratuitas en Salamanca para acercar las nuevas tecnologías a ciudadanos de todas las edades y reducir la brecha digital.

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Los cursos abordarán desde cuestiones prácticas como Excel, Internet, Sacyl Conecta, banca online o la Carpeta Ciudadana, hasta contenidos sobre seguridad en la red, robótica e inteligencia artificial.

En total, el programa contará con 128 actividades presenciales en toda Castilla y León, repartidas entre las nueve provincias.

La oferta se completa con 16 cursos online a través de CyL Digital, centrados en materias como seguridad, redes sociales, trámites por Internet y creación de contenidos digitales.