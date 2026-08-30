El Parque de La Alamedilla de Salamanca ha reunido este domingo a numerosos jóvenes con motivo de la ‘Batalla de Farmear Aura’, un reto viral que en los últimos días se ha difundido a través de las redes sociales.

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La fiebre por 'farmear aura' llega a Salamanca y llena La Alamedilla

La convocatoria, prevista para las 18:30 horas, despertó el interés de muchos jóvenes, que se acercaron hasta el parque para participar o simplemente disfrutar del reto. Durante la tarde, algunos chavales se animaron a salir al centro para enfrentarse en estas particulares batallas, realizando poses, gestos y movimientos con los que buscaban demostrar quién tenía más ‘aura’.

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