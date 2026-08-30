La fiebre por 'farmear aura' llega a Salamanca y llena La Alamedilla

El Parque de La Alamedilla de Salamanca ha reunido este domingo a numerosos jóvenes con motivo de la ‘Batalla de Farmear Aura’, un reto viral que en los últimos días se ha difundido a través de las redes sociales.
La convocatoria, prevista para las 18:30 horas, despertó el interés de muchos jóvenes, que se acercaron hasta el parque para participar o simplemente disfrutar del reto. Durante la tarde, algunos chavales se animaron a salir al centro para enfrentarse en estas particulares batallas, realizando poses, gestos y movimientos con los que buscaban demostrar quién tenía más ‘aura’.
El término ‘farmear aura’ procede del lenguaje de Internet y los videojuegos y se utiliza para referirse, en tono humorístico, a conseguir puntos de carisma, estilo o presencia. En estas batallas, el público tiene un papel fundamental, ya que sus reacciones y ánimos acompañan las actuaciones de los participantes.