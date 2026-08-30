Comienzan a instalarse las casetas de la Feria de Día en Salamanca

Las casetas de la Feria de Día han comenzado a instalarse este domingo en Salamanca, dando ya forma a uno de los espacios más esperados de las Ferias y Fiestas de la ciudad. Durante los próximos días se completará el montaje de los establecimientos que ocuparán distintos puntos de la capital.

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En total, serán 35 establecimientos repartidos por cinco zonas: la plaza del Mercado, plaza de San Román, Rector Lucena, plaza de los Bandos y el parque de La Alamedilla. Esta última contará este año con 12 casetas, mientras que la plaza de los Bandos se mantiene también como una de las principales zonas de la Feria de Día.

La plaza del Mercado aumenta su presencia con cinco establecimientos, uno más que el pasado año, mientras que Rector Lucena mantiene tres. La plaza de San Román, que sustituye a la Rúa Mayor, contará también con tres casetas.

El precio del Pincho de Feria será de 3,50 euros, el mismo que en 2025. Cada caseta ofrecerá cuatro pinchos, incluido el Pincho de Feria, y durante la hora de la comida se podrá añadir un quinto, que deberá ser de cuchara.

La Feria de Día abrirá sus puertas de 12:00 a 00:30 horas en los días laborables y hasta la 01:00 horas en vísperas de festivos y festivos. Para reducir las molestias a los vecinos, la música estará permitida de 12:00 a 16:00 horas y desde las 19:00 horas hasta el cierre.

Además, se instalarán baños portátiles en las zonas de plaza de los Bandos, Rector Lucena y La Alamedilla, mientras que en las plazas del Mercado y San Román serán los propios establecimientos los que faciliten sus aseos a los clientes.