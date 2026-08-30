Salamanca registra 19 obras públicas desiertas en el primer semestre por más de dos millones de euros

Salamanca registró 19 obras públicas que quedaron desiertas durante el primer semestre del año, al no encontrar ninguna empresa constructora interesada en asumir los trabajos al precio ofertado, según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León recogidos por Ical.

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En total, estas actuaciones suman 2,03 millones de euros, situando a Salamanca como la segunda provincia de la Comunidad con mayor número de contratos sin adjudicar, únicamente por detrás de León, que acumuló 25 proyectos por 5,27 millones de euros.

Según Ical la situación se enmarca en el aumento de los costes de la energía y de las materias primas, que está dificultando la contratación de obra pública, especialmente en actuaciones de menor importe o alejadas de los principales núcleos urbanos.

En el conjunto de Castilla y León, 95 actuaciones quedaron desiertas entre enero y junio, con un importe global de 17,97 millones de euros. Esto supone que el 9,5% de los proyectos licitados por el Gobierno, la Junta y las entidades locales no recibió ninguna oferta por parte de las constructoras.

Tal y como ha informado Ical los ayuntamientos y diputaciones concentran buena parte de estas dificultades. De los 95 proyectos que no encontraron adjudicatario en Castilla y León, 77 correspondieron a administraciones locales, con una inversión conjunta de 12,39 millones de euros.

La provincia salmantina queda así por delante de Palencia, con 13 obras desiertas por 2,62 millones, y Valladolid, que registró nueve proyectos sin adjudicar. Por detrás aparecen Burgos, Segovia, Soria, Zamora y Ávila.