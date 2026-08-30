El aparatoso accidente de la carretera de Aldealengua de este sábado se salda con cuatro heridos

El accidente registrado este sábado por la noche en el cruce de la SA-804 con la DSA-650, se saldó finalmente con cuatro personas heridas, todas ellas trasladadas al Hospital de Salamanca.
Entre los heridos se encuentra un varón de unos 30 años, que tuvo que ser trasladado en una UVI móvil debido a la gravedad de sus heridas. También fueron evacuados un joven de 18 años y dos mujeres, de 55 y 23 años, respectivamente, en ambulancias de soporte vital básico.
Tal y como adelantó este medio los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando de la colisión entre dos turismos, uno de los cuales había quedado volcado tras el impacto. A su llegada, los sanitarios solicitaron la intervención de los Bomberos de la Diputación de Salamanca para poder liberar a una de las personas que permanecía atrapada en el interior de uno de los vehículos.