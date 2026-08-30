El aparatoso accidente de la carretera de Aldealengua de este sábado se salda con cuatro heridos

El accidente registrado este sábado por la noche en el cruce de la SA-804 con la DSA-650, se saldó finalmente con cuatro personas heridas, todas ellas trasladadas al Hospital de Salamanca.

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Entre los heridos se encuentra un varón de unos 30 años, que tuvo que ser trasladado en una UVI móvil debido a la gravedad de sus heridas. También fueron evacuados un joven de 18 años y dos mujeres, de 55 y 23 años, respectivamente, en ambulancias de soporte vital básico.