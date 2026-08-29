Un brutal accidente en la carretera de Aldealengua deja a una persona atrapada en uno de los vehículos

Un accidente de tráfico registrado este sábado por la noche en la carretera de Aldealengua ha obligado a movilizar a los Bomberos de la Diputación de Salamanca para excarcelar a una persona que había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados.

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El siniestro se ha producido en el cruce con la SA-804, carretera que conecta San Morales con Babilafuente, y en él se han visto implicados dos vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado también tres ambulancias para atender a los posibles heridos.