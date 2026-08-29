El choque de una furgoneta y un coche en Salamanca capital se cobra una herida

Una mujer ha resultado herida en un accidente, en Salamanca capital, en el que se han visto implicados un coche y una furgoneta.

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El suceso, del que el 112 de Castilla y León ha sido alertado a las 13:13 horas de esta sábado, ha tenido lugar en el cruce de la calle Colombia con la calle Salvador.

Accidente en calle Colombia

Tal y como apuntan fuentes oficiales, producto del impacto ha resultado herida una mujer de 60 años, que a la llegada de los servicios de emergencia se encontraba consciente.

En el lugar se han personado efectivos de la Policía Local y una ambulancia, para prestar asistencia sanitaria in situ a la víctima para, posteriormente, trasladarla al hospital.

Las primeras informaciones recabadas apuntan a que uno de los vehículos implicados se habría saltado el semáforo.