Una persona resulta herida con quemaduras durante un incendio en un domicilio en Ciudad Rodrigo

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca pertenecientes al parque de Ciudad Rodrigo se han movilizado en la mañana de este sábado hasta un domicilio, alertados por un incendio originado en un domicilio.

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Tal y como ha podido saber este medio, un escape de gas habría desencadenado el suceso saldándose, además, con una persona herida con quemaduras que se encontraba en el interior de la casa en el momento de los hechos.

Sin embargo, a la llegada de los bomberos, las llamas ya habían sido extinguidas y la actuación se ha limitado a cerrar la válvula de la bombona de butano y sacarla al exterior.