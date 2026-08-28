Una niña de seis años, atropellada por un turismo en Doñinos de Salamanca

Una niña de seis años ha resultado atropellada este viernes por un turismo en la avenida Juan Carlos I de Doñinos de Salamanca.

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El aviso se ha recibido a las 20:26 horas en el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que ha informado de que la menor se encontraba consciente y, aparentemente, con heridas de carácter leve.

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, las primeras informaciones apuntan a que el atropello podría haberse producido debido a la incidencia del sol en la visibilidad del conductor. Asimismo, la prueba de alcoholemia practicada al conductor habría resultado negativa