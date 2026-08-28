Vacunas obligatorias, chequeos serológicos y tratamientos antiparasitarios: los requisitos que tienen que cumplir los animales antes de acceder a Salamaq

En los últimos años son varias las enfermedades que está afectando a la cabaña ganadera en España, poniendo en jaque sobre todo al bovino, ovino y al sector avícola.

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Este mes de septiembre se celebra en Salamanca una de las ferias de ganado más importantes del panorama nacional, Salamaq, del 3 al 7 de septiembre. A tan solo seis días de la apertura de fiestas, ya en la mañana de este viernes la Consejería de Agricultura ha publicado en el BOCYL la prórroga de medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, que ahora se alargan hasta el 30 de octubre.

Para la celebración de esta edición ganadera, los profesionales del campo tienen que cumplir unas normas para poder introducir el ganado al interior del recinto, con el fin de garantizar el bienestar animal.

La Unidad Veterinaria de Salamanca y el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León hacen públicas las siguientes normas que hay que respetar.

Todos los animales que accedan al recinto ferial deberán estar correctamente identificados y deberán proceder de una explotación situada en zona indemne de epizootia de declaración obligatoria para las especies receptivas que concurran al certamen. Además, todas las partidas de animales deberán llegar consigo la guía de origen y sanidad animal, junto al certificado sanitario redactado en castellano en el caso de animales procedentes del resto de la Unión Europea o de terceros países.

Todo el ganado deberá haber sido sometido a tratamiento antiparasitario, tanto externo como interno, en los 30 días anteriores, debiendo ser certificado por el veterinario que realice el tratamiento; en el caso de otros países miembros de la Unión Europea o terceros países, se deberá comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales la llegada de los animales con una antelación de 48 horas.

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Ganado Bovino Podrán acudir únicamente las reses que procedan de explotaciones libres de tuberculosis, brucelosis, leucosis y perineumonía.

Los animales que ingresen en las naves deben de cumplir los siguientes requisitos diagnósticos, respecto a las anteriores enfermedades, en los 30 días anteriores a la celebración de esta feria:

Los animales mayores de 6 semanas habrán resultado negativos a la intradermotuberculinización simple (a no ser que procedan de regiones y/o provincias declaradas oficialmente libres de la enfermedad).

Los animales mayores de 12 meses tienen que ser negativos a Brucelosis Bovina.

Los animales mayores de 12 meses deberán tener un resultado negativo a la prueba diagnóstica de Paratuberculosis. Igualmente, todas las reses tienen que haber sido vacunadas previamente de IBR (excepto si proceden de explotaciones con calificación IBR4). A mayores, deberán ser gE- en una prueba realizada en los 15 días previos a la expedición.

Para la Lengua Azul: los animales procedentes de las zonas sin estatus de la enfermedad deberán cumplir lo dispuesto en la Orden APA/229/2025, de 10 de marzo, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE): todos los animales tienen que ir acompañados de una declaración responsable de desinsectación y ser transportados en vehículos desinsectados.

Los que procedan de zonas de vacunación contra la DNC:

Los animales objeto del movimiento y de la explotación de origen deben estar vacunados al menos 28 días antes de la salida.

Si se trata de animales menores de 4 meses no vacunados, certificado veterinario de que procedan de madres vacunadas hace más de 28 días.

Certificado veterinario de examen clínico favorable de los animales objeto del traslado de los animales como máximo 48h antes de la salida. Ganado ovino y caprino Para participar en Salamaq, las ganaderías participantes tendrán que figurar como explotaciones libres de brucelosis en el ovino y en el caso del caprino libres de tuberculosis. Además, no tienen que haberse registrado síntomas clínicos de Agalaxia Contagiosa (6 meses); Paratuberculosis (12 meses); Maedi-Visna (3 años); Rabia y Carbunco Bacteridiano (30 días).

Todos los animales habrán sido sometidos a las pruebas diagnósticas de brucelosis con resultado negativo en los 30 días anteriores al traslado si superan los 6 meses de edad (a no ser que procedan de regiones y/o provincias declaradas oficialmente libres de la enfermedad). Lo mismo se aplica al caprino, pero en tuberculosis.

En el caso de machos además se realizarán pruebas diagnósticas de Brucella ovis con resultado negativo en los 30 días anteriores al traslado.

Los animales mayores de 6 meses habrán sido sometidos con resultados negativos a pruebas diagnósticas en un plazo de 30 días: Paratuberculosis, Maedi-Visna/CAE y Agalaxia.

Con respecto Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) todos los animales deberán venir acompañados de una declaración responsable de desinsectación de los animales y transportados en vehículos desinsectados.

Ganado porcino Los animales procederán de explotaciones calificadas sanitariamente como A3 o A4 y deberán haber sido sometidas a las siguientes pruebas diagnósticas:

Chequeo serológico con resultado negativo a IgE frente a la enfermedad de Aujeszky en el plazo de 30 días antes del traslado.

Chequeo serológico con resultado negativo frente a P.P.A. en el plazo de 30 días antes del traslado.

Prueba de captación de antígenos y detección de anticuerpos, con resultados negativos frente a P.P.C. en el plazo de 30 días antes del traslado.

Chequeo serológico con resultado negativo frente a Brucelosis en el plazo de 30 días antes del traslado. Aves Las aves son las que están más afectadas por varias enfermedades en los últimos años, como la gripe aviar, la Newcastle y el virus de la Fiebre del Nilo Occidental, aunque en este caso los focos se ubican en Extremadura y Andalucía, sin registros por el momento en Castilla y León.

Todas las aves que acudan al certamen deberán proceder de explotaciones ganaderas y/o núcleos zoológicos registrados. No se permitirá la entrada de aves procedentes de la zona de restricción (ZR) y zona de restricción zona de restricción adicional (ZRA) establecidas para el control de la enfermedad de Newcastle.

Las aves procedentes de explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo, también las palomas mensajes, deberán haber sido vacunadas contra la enfermedad de Newcastle.

Las especies Gallus gallus y los pavos reproductores y de engorde deberán cumplir con lo dispuesto en los Programas Nacionales de Control de Salmonella.

Este listado de aves tendrá que haber sido sometido a chequeo serológico con resultado negativo frente a la influenza aviar:

- gallinas ponedoras

- gallinas ponedoras en régimen extensivo (camperas)

- gallinas reproductoras

- pavos reproductores

- patos reproductores

- gansos reproductores

- pavos de engorde

- patos de engorde

- gansos de engorde

- aves de caza de cría gallináceas

- aves de caza de cría anátidas

- ratites

Ganado equino Todos los caballos que se encuentren en la feria estarán vacunados contra Influenza Vírica Equina dentro de los últimos 6 meses y antes de los 15 días anteriores al certamen. Se recomienda también la vacunación frente a la Rinoneumonitis Equina.

Conejos Los animales que asistan deberán estar identificados individualmente conforme al RD 787/2023 y provenir de una explotación calificada frente a la Enfermedad Hemorrágica vírica y Mixomatosis conforme al Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio.

Perros y gatos En el caso concreto de los perros, deben haber sido vacunados contra el Moquillo y Parvovirosis. Los que tengan menos de 3 meses tienen que proceder de una explotación en la que no se ha observado ningún caso de rabia durante los últimos 6 meses y haber nacido en la explotación de origen, siendo mantenidos en ella desde su nacimiento.