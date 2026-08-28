La Junta vuelve a prorrogar las medidas cautelares frente a la dermatosis hasta el 30 de octubre

La Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) de este viernes 28 de agosto que se prórroga una vez más la vigencia de las medidas cautelares de la Dermatosis Nodular Contagiosa. En un principio, estas medidas tenían como fecha de fin el 31 de agosto.

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Sin embargo, y pese a que en el momento actual la evolución epidemiológica de la enfermedad en España es favorable, la Consejería de Agricultura considera oportuno extender estas medidas cautelares que están actualmente en vigor, con el fin de mantener un nivel adecuado de vigilancia frente a esta enfermedad en Castilla y León.

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera adoptó las primeras medidas cautelares frente a esta enfermedad en noviembre de 2025; medidas que se han ido alargando en el tiempo conforme a la evolución de los casos.

Esta decisión se emite a cinco días de la llegada del ganado a la feria de Salamaq, donde los ganaderos que lleven reses vacunas deberán tener en cuenta una serie de indicaciones.

Todos los animales que entren al recinto deberán hacerlo acompañados de una declaración responsable de desinsectación de los animales y ser transportados en vehículos desinsectados.

En el caso de animales que procedan de zonas de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa deberán de respetar las siguientes normas emitidas por la Unidad Veterinaria de Salamanca:

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