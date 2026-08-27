Las OPAS se manifiestan frente a la Junta de Castilla y León para pedir 150 millones de euros para el sector cerealista

Las Organizaciones Agrarias de Castilla y León cumplen con lo anunciado y se desplazan hasta Valladolid para manifestarse frente a la sede de la Junta de Castilla y León para pedir fondos que atiendan las demandas del sector agrario, según ha declarado el presidente de Asaja de Salamanca, Juan Luis Delgado.

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Los representantes de las OPAS han expuesto las deficiencias que está teniendo en la actualidad el sector, sobre todo el cereal, que se está enfrentando a elevados costes.

La petición principal es que la Junta de Castilla y León dote de presupuesto suficiente para acometer unas ayudas que puedan salvar la producción del cereal. Una dotación de al menos 150 millones de euros, el mismo dinero que aportado al sector el Ministerio de Agricultura.

Los profesionales del campo se quejan de que con los costes de producción y de los productos que tienen es imposible producir: “El futuro del sector agrícola es muy incierto”, sentencia Juan Luis.

Desde Asaja también expresan que la campaña de la próxima sementera se presenta con muchas tierras vacías que se quedarán sin sembrar si no se asegura un control en el precio de los fertilizantes. De esta manera, advierten, “seremos más deficitarios del cereal y de terceros países”.

El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo ha apuntado respecto a la próxima sementera: “Estamos en una situación de quiebra y de desánimo. Una situación que no entendemos, este ha sido siempre un sector boyante, con profesionalidad y producción, pero hoy debido a los altísimos costes, a las guerras y a la mala política europea y de los gobiernos estamos en la ruina”.

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Esta se trata de la cuarta manifestación que se ha llevado a cabo en Castilla y León dada la preocupante situación que atraviesa el sector cerealista. La cosecha ha sido mala y los costes de producción se han disparado a más 800 euros por hectárea en secano, mientras el precio de los cereales no repunta, estando en 200 euros la tonelada.

Otros de los datos que ha aportado Dujo es que la media de producción por hectárea este año es de 1.100 kilos, la cosecha total ha sido 4,9 millones de toneladas, un 40 % menos que el año pasado, con unas perdidas de 300 millones de euros.