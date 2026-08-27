Inteligencia artificial al servicio de Salamaq, el nuevo recinto ferial regulará temperatura, aire y humedad para el bienestar del ganado

Sensores que controlarán la humedad, la temperatura o las corrientes de aire de las naves que guardan el ganado, sensores para regular los flujos de agua o los bebederos, iluminación inteligente autorregulable y hasta 5 kilómetros de fibra óptica. El nuevo recinto ferial de la provincia estrena la denominada capa tecnológica, un sistema innovador y pionero que aúna tecnología, inteligencia artificial y domótica para mejorar las condiciones ambientales para personas y animales en todo el espacio. Todo un avance para un Salamaq moderno e innovador ya que la feria supondrá la prueba de fuego para sistema recién implantado.

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Una obra que ha supuesto una inversión 1,9 millones de euros financiados por la Diputación de Salamanca y fondos europeos del programa Co-Hábitat 2030 y que ha convertido al recinto ferial de Salamanca en uno de los espacios agroganaderos más innovadores y modernos del país.

Se trata de la segunda fase de mejora de las instalaciones, que comenzó el año pasado con la urbanización del bulevar. En esta ocasión se ha actuado en la capa tecnológica, metros y metros de cables repartidos por todo el recinto, sensores, cámaras y estaciones metereológicas que ofrecerán información a tiempo real y que adaptan el recinto a cada necesidad.

Recinto Ferial Mejoras Tecnológicas One Health Salamaq(66)

Salud humana, salud animal y sostenibilidad ambiental unida en un mismo espacio con 400 sensores inteligentes para monitorizar los parámetros ambientales como calidad del aire, presencia de gases o niveles de ventilación. También gestionarán bebederos, flujos de agua y riego automatizado y se controlarán parámetros para mejorar la eficiencia energética.

También se ha implantado un sistema de iluminación inteligente mediante LED de bajo consumo que además de reducir el coste energético hasta en un 44 por ciento, así como un sistema de energía solar fotovoltaica para autoconsumo.

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