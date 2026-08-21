Preparados para Salamaq´26, el 3 de septiembre arrancará la feria más innovadora y tecnológica tras la transformación del recinto ferial

Nuevas instalaciones, modernas y eficaces energéticamente, adaptadas para que el ganado tenga el mayor bienestar posible y con más espacios verdes. La feria Agroganadera de Salamanca trae este año numerosas novedades con una apuesta clara por la innovación y la digitalización gracias a la gran reforma que se realizado en el recinto ferial.

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Salamaq`26 supondrá un antes y un después para una de las ferias más importantes del sector en todo el país. La edición de este año tendrá lugar del 3 al 7 de septiembre. Será el presidente de la Junta de Castilla y León el encargado de inaugurar una feria que durante cinco días recibirá miles de personas y que permite que el sector agroganadero se acerque al gran público.

Una feria que además es fundamental para los profesionales, tanto para empresas del sector como para ganaderos y agricultores que pueden conocer en directo las últimas innovaciones del sector.

Preparativos De Salamaq 2026 (1)

Así es el nuevo recinto ferial La renovación del recinto ferial ha supuesto una inversión de cerca de 5 millones de euros. La actuación, cofinanciada en cerca de un 60% con fondos europeos, fue seleccionada entre más de 1.200 candidaturas a nivel nacional, situándose entre los 120 proyectos elegidos, lo que pone de relieve la relevancia y el carácter estratégico de la intervención.

El proyecto ha permitido la renovación del Pabellón Central, las naves de vacuno y los pabellones circulares, mediante una actuación global que ha combinado obra civil, eficiencia energética, digitalización y mejoras funcionales.

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Naves De Ganado Recinto Ferial De La Diputación De Salamanca (1)

La transformación ha incluido la mejora integral de la envolvente de los edificios, con la renovación de fachadas, cubiertas y carpinterías mediante materiales de última generación, lo que ha permitido una reducción significativa del consumo energético. Asimismo, se han incorporado sistemas de iluminación eficiente y soluciones orientadas a la optimización del gasto energético, avanzando hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el entorno. También ha supuesto la eliminación de barreras arquitectónicas.

En cuanto al bienestar animal la mejora ha supuesto un gran cambio. Así, las instalaciones han sido adaptadas específicamente al comportamiento del ganado, incorporando soluciones constructivas que mejoran la ventilación, la temperatura, la iluminación natural y la calidad del aire.

Recinto Ferial De La Diputación De Salamanca (6)