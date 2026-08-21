Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Castellanos de Moriscos

Un varón de unos 30 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la N-620, en la carretera que une el polígono de los Villares de la Reina con Castellanos de Moriscos. Un incidente del que se ha recibido aviso a primera hora de la mañana, poco antes de las 07:00 horas, momento en el que Guardia Civil y servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar para atender la urgencia.