Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Castellanos de Moriscos

Un varón de unos 30 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la N-620, en la carretera que une el polígono de los Villares de la Reina con Castellanos de Moriscos. Un incidente del que se ha recibido aviso a primera hora de la mañana, poco antes de las 07:00 horas, momento en el que Guardia Civil y servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar para atender la urgencia.
Según las primeras informaciones, el incidente se ha producido en la propia carretera, en el kilómetro 233 del Polígono de Castellanos de Moriscos tras una colisión entre un turismo y una motocicleta, momento en el que Guardia Civil y SACYL han confirmado la muerte del hombre en el lugar de los hechos. Más tarde, la policía científica se ha trasladado hasta la zona para estudiar el caso y esclarecer los hechos ocurridos.