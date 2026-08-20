Los daños y el estado de la vivienda de Garcihernández tras la salida de los okupas

Tras la ocupación de la vivienda durante la tarde de este miércoles, los ocupantes (cuatro niños y dos adultos) permanecieron en el interior hasta que, minutos antes de las 15:00 horas de este jueves, abandonaron finalmente el inmueble tras la intervención de la Guardia Civil y después de varias horas de tensión y expectación entre los vecinos de Garcihernández.

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Una vez recuperada la vivienda, Marga, una de las propietarias ha podido acceder de nuevo al interior y comprobar los daños y el estado en el que ha quedado la casa.

Según explica Marga, los ocupantes habrían accedido al inmueble a través de una de las puertas que da al patio, que habría sido forzada utilizando una radial. En la puerta y en el pomo se pueden apreciar los signos de haber sido manipulados para conseguir el acceso.

puerta forzada

En el interior también se observa suciedad en la cocina y signos de que se habría fumado en una de las habitaciones durante el tiempo que permanecieron en la vivienda.

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