Los daños y el estado de la vivienda de Garcihernández tras la salida de los okupas

Tras la ocupación de la vivienda durante la tarde de este miércoles, los ocupantes (cuatro niños y dos adultos) permanecieron en el interior hasta que, minutos antes de las 15:00 horas de este jueves, abandonaron finalmente el inmueble tras la intervención de la Guardia Civil y después de varias horas de tensión y expectación entre los vecinos de Garcihernández.
Una vez recuperada la vivienda, Marga, una de las propietarias ha podido acceder de nuevo al interior y comprobar los daños y el estado en el que ha quedado la casa.
Según explica Marga, los ocupantes habrían accedido al inmueble a través de una de las puertas que da al patio, que habría sido forzada utilizando una radial. En la puerta y en el pomo se pueden apreciar los signos de haber sido manipulados para conseguir el acceso.
En el interior también se observa suciedad en la cocina y signos de que se habría fumado en una de las habitaciones durante el tiempo que permanecieron en la vivienda.
Además, uno de los muebles había sido colocado contra la puerta de entrada para dificultar el acceso desde el exterior y evitar que alguien pudiera entrar en el inmueble.