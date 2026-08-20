Tarde clave con la vista puesta en dos focos para evitar que se propague por Salamanca el incendio de Las Hurdes

El incendio que comenzó en Pinofranqueado afronta uno de sus días claves de cara a evitar su propagación por la provincia de Salamanca. A las 13:30 horas, la jefa de jornada en el centro provincial de mando de Salamanca, Cruz Belver, explicaba que en la última media hora “se ha reactivado ligeramente por el viento que antes estaba en calma”.

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Por el momento, son dos los frentes que preocupan, por un lado el puerto de Esperabán, donde se ha tenido que reforzar con un cortafuegos de cumbre en el límite entre Salamanca y Cáceres, lugar en el que trabajan tanto medios de la Junta de Castilla y León como del Gobierno de España.

El otro punto es la zona occidental, en el valle de la Huetre, donde ha entrado el fuego en algunas zonas con un frente que ronda el kilómetro o kilómetro y medio, con llamas un tercio de los mismos. En este mismo punto trabajan tanto cuadrillas terrestres como aéreas para evitar que se reactiven diferentes focos a lo largo de la tarde de este jueves, 20 de agosto.