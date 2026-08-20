La protesta en Garcihernández contra la okupación se mantiene pese a la retirada de los ocupantes

Los vecinos del pueblo han sido un pilar fundamental para forzar el abandono de los okupas, mostrando su apoyo a los propietarios del inmueble. De hecho, desde que conocieron que en el interior de la casa había gente, los vecinos han estado montando guardia alrededor de la vivienda hasta que los ocupantes han decidido irse por su propia voluntad en el mediodía de este jueves bajo la supervisión de la Guardia Civil que habría estado dialogando y gestionando con ellos su salida.