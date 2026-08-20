Los okupas abandonan la vivienda de Garcihernández tras la intervención de la Guardia Civil

La familia que había ocupado una vivienda de la calle Plata de Garcihernández ha abandonado finalmente el inmueble tras la intervención de la Guardia Civil.
Los agentes han conseguido dialogar con los ocupantes, quienes habrían comunicado que iban a recoger sus pertenencias para abandonar la vivienda. Finalmente, la salida se ha producido después de que los guardias civiles mantuvieran conversaciones con ellos durante este mediodía.
La situación ha generado una gran expectación entre los vecinos de la localidad, que permanecían pendientes del inmueble desde que se produjo la ocupación durante la tarde del miércoles. Tras confirmarse la salida de los ocupantes, algunos vecinos han recibido la noticia entre aplausos.