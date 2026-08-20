La colisión entre dos patinetes deja un herido en el carril bici de la avenida Salamanca

A las 13:48 horas de este jueves 20 de agosto, un accidente de tráfico en el carril bici de la avenida Salamanca ha alertado al Servicio de Emergencias 1-1-2.

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En concreto, dos patinetes han colisionado junto a la rotonda ubicada a la altura del paseo del Gran Capitán, dejando a uno de los conductores herido en una pierna.

Tras el aviso recibido por el Servicio de Emergencias 1-1-2, se han trasladado hasta el lugar la Policía Local de Salamanca.