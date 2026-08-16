Un joven de unos 20 años resulta herido tras salirse de la vía en Peñaparda

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera CL-526, a la altura del término municipal de Peñaparda.
El suceso se produjo alrededor de las 18:00 horas, cuando el turismo en el que viajaba sufrió una salida de vía en el kilómetro 35 de la carretera. En un primer momento, se informó de que podría haber personas atrapadas en el interior del vehículo.
Hasta el lugar se dio aviso a los Bomberos de Salamanca, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos para atender al herido.
Finalmente, el joven consiguió salir del turismo por sus propios medios, por lo que se procedió a anular la asistencia de los bomberos. Los servicios sanitarios se encargaron de atender al afectado en el lugar del accidente.