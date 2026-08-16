El 28 de agosto se verá otro eclipse desde Salamanca, en este caso parcial de luna

Durante la noche del próximo 28 de agosto será visible desde España y también desde Salamanca otro eclipse, en este caso parcial de luna.

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Desde el Instituto Geográfico Nacional explican que en el centro y este peninsular, las islas Baleares y Melilla, la luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del esclipse, mientras en el resto de la península, el ocaso lunar tendrá lugar después de que acabe la fase parcial.

En el caso de Salamanca, será la única provincia junto Zamora y parte de León desde donde la fase de parcialidad será completamente visible.

Eclipse parcial de luna del 28 de agosto de 2026. Foto IGN