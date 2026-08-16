Salamanca registra 6.046 donaciones de sangre hasta junio, un 4,7% menos que en 2025

Salamanca ha registrado 6.046 donaciones de sangre entre enero y junio de 2026, un 4,7% menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl).

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Además, durante el primer semestre se realizaron en la provincia 528 aféresis de plasma.

El Chemcyl ha aprovechado el inicio del periodo estival para recordar la importancia de mantener las donaciones durante el verano, ya que los hospitales continúan necesitando sangre y sus componentes durante todo el año.