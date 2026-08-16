"Cada vez es más difícil garantizar la atención médica de los internos": proliferan las quejas por la situación vivida en la cárcel de Topas

Las quejas por la situación que se vive actualmente en el Centro Penitenciario de Topas no cesan. No es la primera vez que funcionarios de esta prisión ponen en el punto de mira la seguridad del centro.

Publicidad Publicidad

En esta ocasión, los reproches se dirigen, además de por la seguridad, a la atención sanitaria.

La Sección Sindical de ACAIP-UGT de Topas declara a través de un comunicado que "cada vez es más difícil garantizar la atención médica de los internos". Dicen que actualmente hay en activo dos médicos en el centro que se encargan de prestar atención a 1.235 presos, cuando la RPT de la prisión determina que debería de haber un mínimo de diez profesionales sanitarios.

Los sindicatos advierten también que "la tipología de internos que nos llega hace que sea muy difícil atender a los internos con dos médicos. Actualmente de los 1.235 internos que tenemos una gran mayoría de ellos necesita atención médica constante y otra cantidad de ellos importante, necesita medicación controlada a diario". En el escrito también apunta que "para aplicar el medio coercitivo de aislamiento provisional se necesita la autorización y supervisión de un médico. Los incidentes régimen tales y las patologías psiquiátricas que padecen una gran mayoría de internos, no entienden de tiempos ni pueden supeditarse a la atención médica de telemedicina. Una modalidad de atención sanitaria de la que se tira constantemente y que pretende suplantar a la atención presencial".

Aseguran que el déficit de médicos no es un problema aislado de esta cárcel, sino que es algo que actualmente arrastra el 74 % de los centros penintenciarios del país.

Exponen también que estos dos médicos que hay ahora en Topas terminan el contrato el día 10 de octubre, con la incertidumbre de qué pasará después: "Si la atención médica a internos en el centro es ya muy comprometida con los dos profesionales que tenemos, a partir de esa fecha la convivencia en el centro se puede convertir en una bomba de relojería, ya que la masificación existente en el centro, hace que convivan internos con perfiles muy conflictivos con otros que padecen patologías psiquiátricas".

Publicidad Publicidad