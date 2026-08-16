La tormenta provocó cuatro incendios forestales este 15 de agosto en la provincia de Salamanca

El 15 de agosto de este año ha vuelto a estar marcado por los incendios forestales en la provincia de Salamanca y también en la Comunidad de Castilla y León, donde la Junta decretó a media tarde la Situación Operativa 1 al haber una decena de incendios activos en Salamanca, Zamora, Ávila y León.

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El primero de los incendios que se produjo por un rayo en la provincia salmantina fue en Guijuelo. Medio Ambiente decretó el IGR-1 debido a la cercanía de las llamas a algunas viviendas del municipio que este fin de semana se encuentra celebrando sus fiestas patronales.

45 minutos más tarde de haberse declarado este incendio se originó otro en La Hoya, próximo al pico El Cabezo, en el Espacio Natural de la Sierra de Candelario en el que estuvieron trabajando una decena de medios por tierra y aire. Este fue el incendio que más tardó en controlarse debido a la orografía del terreno (esto no tuvo lugar hasta las nueve de la noche).

Las causas probables de este incendio de La Hoya son también la tormenta, ya que en el tramo de las tres y las cuatro de la tarde, que fue cuando se originó, la Aemet registró un gran número de descargas eléctricas en esta zona. Más tarde, a tan solo 5 kilómetros de La Hoya, aunque ya en la provincia de Ávila, en el municipio de San Bartolomé de Béjar se originó otro incendio.

A las cinco de la tarde se sumó otro en Gallegos de Huebra, cuya ubicación fue trasladada posteriormente a Carrascalejo de Huebra, en el municipio de La Sagrada. Un fuego que estuvo a unos cinco kilómetros de distancia del que hubo el viernes en una finca de Anaya de Huebra.

El último incendio que se declaró fue en Tenebrón, en la comarca de Ciudad Rodrigo, producido también por rayos, que quemó 0.85 hectáreas de pasto.

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Durante la jornada, el incendio más grave de la Comunidad fue el de Tejera, en Zamora, justo en la zona limítrofe con León y Portugal, que alcanzó el IGR-2 de gravedad y que obligó a evacuar a unas 190 personas, vecinos de los municipios aledaños de Castromil y San Ciprián de Castro; también se cortó la carretera ZA-L-2698. Sobre las nueve de la noche, los evacuados pudieron regresar a sus casas y el incendio bajó a IGR-1, manteniéndose en la zona todavía una veintena de medios que han estado trabajando durante la noche.