Una decena de medios trabajan para sofocar un incendio forestal en una finca de Anaya de Huebra

Una decena de medios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Salamanca están trabajando en un incendio de pasto ocurrido en una finca de la localidad de Anaya de Huebra en La Sagrada..

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Medio Ambiente recibió el aviso por la declaración del fuego pasadas las siete y media de este viernes 14 de agosto.

En el lugar hay desplegados medios terrestres (tres agentes medioambientales, dos autobombas, una ELIF/BRIF y dos cuadrillas terrestres), y también medios aéreos, dos helicópteros. En total son diez los medios que se encuentran desplegados en el lugar, efectivos de la Junta de Castilla y León y también una dotación de bomberos voluntarios del Parque de Bomberos de Tamames.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el fuego se ha producido en una zona de monte con varias encinas alrededor.

El incendio fue controlado pasadas las ocho y media de la tarde; la Junta señala como "intencionado" la causa probable de su origen.