Ingresa en la cárcel de Topas un joven detenido en Zamora por poseer más de 300 dosis de ketamina

El pasado miércoles 12 de agosto, un joven de 21 años fue trasladado al centro penitenciario salmantino de Topas tras ser detenido por agentes de la Guardia Civil de Zamora en el municipio de Carbajales de Alba. El detenido, de nacionalidad francesa, llevaba consigo más de 300 dosis de ketamina.

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En concreto, según recoge la agencia Ical, el pasado miércoles la Benemérita identificó varios vehículos en la travesía del término municipal de Carbajales de Alba. El ocupante de uno de ellos llevaba en una riñonera dos envoltorios de una sustancia blanca, que finalmente se identificó como ketamina.

Finalmente, el joven fue trasladado al centro penitenciario de Topas después de decretar el Juzgado el ingreso del detenido en prisión provisional comunicada, eludible bajo fianza. Por su parte, las diligencias, el dinero y la sustancias intervenida fueron también puestas a disposición judicial.