La salida de vía de un turismo deja una mujer herida en el municipio de Nava de Francia

A las 7:21 horas de este viernes 14 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de vía de un vehículo en el término municipal salmantino de Nava de Francia.

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En concreto, el turismo implicado ha volcado mientras circulaba por la carretera DSA-262, concretamente en kilómetro número siete.

Tras el suceso, la mujer que conducía el vehículo, de unos 45 años, ha resultado herida aunque se encuentra consciente.