Detenido en Villamayor tras sustraer un ordenador portátil de un coche

La Policía Local de Villamayor ha detenido a un hombre como presunto culpable del robo de un ordenador portátil de un coche en la localidad. Los sorprendieron al sospechoso en la plaza de San Juan y, tras localizar al dueño del dispositivo, lo devolvieron a su propietario, un vecino del municipio.

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Los hechos sucedieron durante la mañana de este jueves, cuando los agentes finalizaban una de sus rondas habituales. Al llegar a la plaza de San Juan, situada en las inmediaciones del centro urbano, observaron que un hombre realizaba un movimiento extraño al percatarse de su presencia, lo que despertó sus sospechas.

Tras identificarlo, comprobaron que llevaba entre sus pertenencias un ordenador portátil cuya procedencia no pudo justificar. Los agentes observaron, además, que el dispositivo presentaba unas iniciales que no se correspondían con las del hombre.