Interceptan a un conductor sin seguro, sin ITV y sin haber obtenido nunca el carné de conducir en Peñaranda de Bracamonte

La Policía Local de Peñaranda de Bracamonte ha interceptado a un conductor que circulaba por las calles del municipio sin seguro, sin ITV y sin haber obtenido nunca el carné de conductor, en uno de los controles rutinarias que se hacen en el municipio charro, en este caso el pasado domingo, 9 de agosto.

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Además, las propias autoridades municipales peñarandinas han indicado que el conductor ha sido propuesto para sanción al ser investigado por un delito contra la seguridad vial, con una multa que podría ascender hasta los 1.200 euros.