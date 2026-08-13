El Gobierno confirma la reactivación del descuento de 20 céntimos por litro en el gasoil a partir de septiembre.

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“Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes”, aseguran fuentes del Ministerio de Economía, según declaraciones recogidas por la Agencia ICAL.

La gasolina mantendrá su calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.