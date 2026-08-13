Las altas temperaturas causan seis muertes en Salamanca en lo que va de agosto

Desde el pasado 1 de agosto, las altas temperaturas han causado la muerte de seis personas salmantinas, tal y como registra el Sistema MoMo del Ministerio de Sanidad. Estas cifras llegan, además, tras haber cerrado el mes de julio con 28 muertes registradas atribuibles a las temperaturas en la provincia de Salamanca.

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Tal y como asegura el sistema, todas las defunciones son de personas que superaban los 65 años de edad. En concreto, las personas más afectadas durante esta primera mitad del mes de agosto han sido las personas mayores de 85 años, grupo de edad al cual pertenecían cinco de los seis ciudadanos afectados. En cambio, la restante de las personas fallecidas tenía entre 75 y 84 años.

En cuanto al sexo de los afectados, las mujeres han sido las que han presentado más defunciones, registrando cuatro de las seis muertes ocurridas. Por lo tanto, dos han sido los hombres que han fallecido por causas atribuibles al calor en estas primeras dos semanas de agosto.