Muniain se estrena con el Salamanca CF UDS con derrota en Ciudad Rodrigo

El debut de Muniain en el banquillo del Salamanca CF UDS acabó con derrota. El Ciudad Rodrigo se impuso al Salamanca CF UDS por 1-0 gracias a un tanto de Sergio Santos.

Publicidad Publicidad

El primer once de Muniain al frente del Salamanca CF UDS estuvo formado por Unai Ayala en portería; Markel, Levrand, Lucas e Imanol en defensa; Cristeto y Barriga en el doble pivote; y Óscar León, Marc Prat, William y Vicandi en ataque.

Muniain Da Instrucciones a Sus Jugadores En El Francisco Mateos

Los primeros compases dejaron un Salamanca CF UDS con mordiente en busca de la portería de Pepo, pero el cancerbero del Ciudad Rodrigo estuvo muy seguro durante toda la primera mitad y mandó el choque al vestuario sin goles.

A los siete minutos de la reanudación, el Ciudad Rodrigo se puso por delante con un tanto de Sergio Santos. Los de Muniain encajaron el golpe y les costó levantarse del mismo. Con veinte minutos para el final, el partido se detuvo para que los jugadores no sufrieran daños oculares con el eclipse solar. Pero la victoria se quedaba en casa con el tanto de Sergio Santos en el inicio de la segunda mitad.

Whats App Image 2026 08 12 at 21.21.22