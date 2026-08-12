El juzgado investiga la muerte de un varón de 57 años en un fumadero del barrio de Pizarrales

El pasado sábado, 8 de agosto, fue hallada en una vivienda del barrio de Pizarrales de Salamanca el cuerpo sin vida de un varón nacido en 1969.

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Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el varón, que era un conocido drogodependiente, habría sido hallado por agentes de Policía Nacional de Salamanca en una vivienda situada a la altura del número 15 de la calle Flor.

Se trata de una vivienda conocida por ser un fumadero y cuya ‘encargada’ estaba siendo vigilada por la Policía Local de Salamanca.

Portal Precintado En La Calle La Flor De Pizarrales (1)

Cuando los agentes hallaron el cuerpo sin vida de este varón de 57 años, iniciaron los protocolos habituales y hasta el lugar se desplazó un médico forense. Sin embargo, y tal y como ha podido confirmar este medio, no certificó el fallecimiento como muerte natural, quedando el deceso judicializado a la espera de la autopsia.

Imagen Del Local Precintado Por La Policía Nacional En La Calle Flor, Actualmente Tapiado

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