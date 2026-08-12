Busca en este mapa cómo se verá el eclipse solar en tu municipio de Salamanca

El atardecer salmantino de este miércoles trae el que será el evento astronómico del año, el eclipse solar que podremos ver de manera parcial en la provincia de Salamanca. Como es lógico, en cada uno de los municipios y localidades se podrá ver de una u otra forma, pero el porcentaje de parcialidad del mismo cambiará completamente si nos situamos al norte, sur, este u oeste.

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Cuanto más nos acerquemos a la zona de Umbra, es decir, donde el eclipse solar abarca la totalidad, mayor será el porcentaje en la parcialidad, teniendo muy claro que en toda la provincia de Salamanca no se podrá ver de otra forma, por lo tanto no se alcanzará la totalidad.

España será el país donde mejor se verá el evento astronómico, atrayendo a turistas de todos los rincones del mundo, aumentando así la ocupación en entornos rurales y urbanos con miles de turistas y amantes de la astronomía que no han querido perderse este momento.