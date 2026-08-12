Salamanca afronta un eclipse solar con aviso amarillo por altas temperaturas y otros dos días de calor sofocante

La provincia de Salamanca afronta una jornada de intenso calor durante la jornada de este miércoles, 12 de agosto. Un día en el que los termómetros superarán los 37 grados de temperatura, en una fecha marcada en el calendario astronómico donde se producirán todo tipo de viajes a lo largo y ancho de la Península Ibérica.

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Hasta el mediodía se alcanzarán los 34 grados durante este día, mientras que la tarde será especialmente calurosa hasta la bajada de las temperaturas tras el eclipse solar. La noche servirá de tregua con 17 grados en la madrugada del miércoles al jueves, mientras que las máximas alcanzarán los 38 grados, superando esta marca en otros puntos del territorio charro. De este modo, tanto la capital como el Sistema Central, la Meseta y el Sur vivirán unas temperaturas, donde se recomienda ser precavidos en las horas de mayor incidencia solar.

Para el viernes, y tras volver a dar la noche otra tregua al calor con 18 grados en la madrugada del jueves al viernes, se alcanzarán los 37 grados en algunos puntos, siendo el último de los días de una intensa ola de calor en la semana del evento astronómico del año.