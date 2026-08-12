Una legendaria colección de motocicletas de la posguerra aterriza en Salamanca

Una amplia colección de motocicletas de la posguerra podrá visitarse en Salamanca en el Centro Documental de la Memoria Histórica hasta el 15 de octubre.

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Las piezas expuestas pertenecen a José Luis Rodríguez Argüeso, coleccionista conocido por su contribución a la conservación del patrimonio histórico relacionado con el automóvil y la motocicleta.

La muestra incluye uno de los periodos más relevantes de la historia del motociclismo en España, donde se podrán ver modelos de marcas representativas como Bultaco, Montesa, OSSA, Sanglas, Lube, Lambretta, Vespa, Ducati, Guzzi, Derbi, Clúa, Cofersa, Somoto, MV Avelló y Velosolex, varias de ellas equipadas con sidecar.

Exposición ‘las Motocicletas De La Posguerra Española’ (2)

Lo que se pretende con esta exposición es rendir homenaje a unos vehículos que desempeñaron un papel fundamental en la recuperación del movimiento de la población tras la Guerra Civil.

Estos vehículos son además, según indican desde el Ministerio de Cultura, "testimonios históricos de una época en la que la movilidad, la industria y la vida cotidiana de millones de españoles estuvieron estrechamente ligadas a este medio de transporte".

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Al visitar esta exposición también se podrá conocer la normativa de circulación de estos vehículos en aquella época, donde inicialmente solo podía viajar una persona hasta que se crearon los sidecares.

El horario de visitas es de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas.