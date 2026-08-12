Y tras el eclipse solar… las perseidas cubrirán el cielo de Salamanca

Está claro que los eventos astronómicos por excelencia en España durante los años 2026, 2027 y 2028 serán los diferentes eclipses solares que cubrirán de oscuridad los cielos de la nación. No es para menos, cuando miles y miles de turistas han decidido viajar hasta España al ser uno de los países a nivel mundial donde mejor se podrán observar estos fenómenos.

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Si bien es cierto que en Salamanca, el eclipse de este miércoles, 12 de agosto, será parcial pero con un alto porcentaje situado por encima del 97 por ciento de la totalidad, otro evento se dará lugar en condiciones idóneas para ser visualizado.

Uno de los momentos más esperados durante el mes de agosto y sus noches son las Perseidas, conocidas en el vocabulario popular como estrellas fugaces. Un fenómeno que muchas personas disfrutan en áreas con poca contaminación lumínica y que suelen llenar las zonas rurales de vida.

Y es que tras el eclipse solar se vivirá la mejor noche del año para observar “Las Lágrimas de San Lorenzo”, siendo visibles en todo el hemisferio norte del globo terráqueo. El máximo de las perseidas será en la noche del 12 al 13 de agosto, que coincidiendo con la luna llena, hará que las condiciones para visualizar de cerca este fenómeno sean idóneas.

Estas ‘estrellas fugaces’ tendrán una tasa de actividad de 200 meteoros por hora, siendo su momento de máxima actividad de manera anual del 11 al 13 de agosto de 2026. Para que se puedan observar de manera correcta, siempre se recomienda cielos oscuros alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Además, siempre conviene dirigir la vista al lado contrario de la luna, siendo lo más cómodo tumbarse, mirar al cielo y dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Como explica el portal de Astronomía y Desarrollos Tecnológicos del Instituto Geográfico Nacional, el número de meteoros observados por hora “puede superar el centenar. Sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede variar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa, por ello las predicciones concretas sobre número específico de meteoros dependiendo del día y la hora son difíciles de realizar y suelen estar afectadas de una incertidumbre alta”.

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