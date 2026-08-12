Villagonzalo de Tormes ultima los detalles para celebrar sus Fiestas de San Bartolomé 2026

Villagonzalo de Tormes se prepara para acoger las fiestas de San Bartolomé de este año, que se desarrollarán del jueves 20 al martes 25 de agosto con una programación variada pensada para públicos de todas las edades. Unas fiestas donde el Ayuntamiento ha buscado “recuperar un poco la esencia de las fiestas de siempre, con más protagonismo de las orquestas y una sola noche de macrodiscoteca”, asegura la alcaldesa de la localidad, Inés Martín. Una de las novedades de este año es el encierro de minibueyes “especialmente pensado para disfrutar en familia”.

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No faltan en el programa de este año los actos más demandados por los vecinos, como las verbenas, la paella, los juegos infantiles y los actos tradicionales que “son los que más esperan nuestros vecinos. Lo importante es que sean unos días para encontrarnos y disfrutar juntos”, asegura la alcaldesa.

Así, las celebraciones arrancarán el jueves 20 de agosto con el triatlón Infantil Villagonzalo, una propuesta deportiva y lúdica en un entorno natural que contará con la participación de la campeona Dori Ruano. Los pequeños participantes afrontarán 100 metros de natación en el río, 1 kilómetro de carrera a pie y 8 kilómetros de bici de montaña.

El viernes 21 la actividad comenzará a las 20:30 horas con el pregón de inicio de fiestas, a cargo de Laureano Sánchez Santos, amenizado por la Charanga Menudo Chaperón. A las 21:30 horas se celebrará una parrillada en la báscula. La jornada se completará a las 22:30 horas en la plaza con juegos para todas las edades y el tradicional concurso de lanzamiento de "chochos de aceituna".

El fin de semana concentrará gran parte de los actos festivos. El sábado 22 arrancará a las 12:00 horas con juegos infantiles en la plaza, seguido a las 18:00 horas por un encierro de mini bueyes. Por la noche, a las 00:00 horas, llegará el turno de la macro disco-móvil Electrolatino 2.0 y, a las 00:30 horas, del concurso de disfraces. El domingo 23 incluirá atracciones infantiles en la plaza a las 11:00 horas, la celebración de la Santa Misa a las 12:00 horas y la actuación de la Orquesta Sándalo a medianoche.

El lunes 24 de agosto, día grande en honor al patrón San Bartolomé, tendrá lugar la Santa Misa y procesión a las 13:00 horas. Entrada la noche, a las 00:00 horas, se ofrecerá el espectáculo Grand Slam, seguido a las 00:30 horas por la entrega de premios. Las festividades concluirán el martes 25 de agosto con la tradicional Paella Popular.

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Desde el Ayuntamiento de la localidad recuerdan a los vecinos que el carnet de empadronado se puede recoger en el consistorio hasta el 18 de agosto, y que los tickets para la paella y la parrillada ya se encuentran a la venta.

Todo en un municipio que sigue mejorando sus infraestructuras y servicios. “Estamos mejorando el Ayuntamiento y la calle principal, donde además pensamos en un futuro instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos. También reformaremos el centro médico, tendremos una pista de pádel y trabajamos en un centro cívico con espacio para teletrabajo”, afirma Inés Martín, que añade entre lo proyectos a futura la puesta en marcha de una “yincana digital en Villagonzalo y Carpio Bernardo para dar a conocer nuestros pueblos”.

También pretenden reformar el centro médico de Villagonzalo, incorporando un botiquín, y en Carpio Bernardo ya contamos con un nuevo consultorio. “Seguiremos trabajando para que nuestros pueblos tengan servicios y futuro”, concluye la alcaldesa.