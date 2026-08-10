Carbajosa de la Sagrada se prepara para sus fiestas patronales con un programa repleto de actividades

Carbajosa de la Sagrada ya se prepara para celebrar los días más esperados entre sus vecinos: sus fiestas patronales en honor a San Roque. Así, el Ayuntamiento de este municipio salmantino ya ha sacado a la luz una completa programación repleta de actividades para todas las edades en la que la diversión, la convivencia y el ambiente festivo serán los protagonistas.

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Desde este lunes, jornada en la que comienza la Semana de la Juventud, que se alarga hasta el próximo jueves 13 de agosto, Carbajosa de la Sagrada empieza ya a calentar motores con una serie de eventos llenos de diversión. Entre ellos, destacan algunos ya tradicionales como la piscina nocturna, el fútbol burbuja o los autos locos. El jueves 13 de agosto, además, acogerá actividades tan esperadas como el desfile de peñas; la inauguración de la feria de día y noche; y la primera verbena de las fiestas a cargo de la orquesta 'La Búsqueda'.

Llegado el viernes se dará el pistoletazo de salida oficial a las fiestas patronales en honor a San Roque, que se celebrarán del 14 al 18 de agosto. Por su parte, este punto de partida estará cargado de emotividad, reuniendo a la comunidad en torno al saludo consistorial y un chupinazo que hará estallar la alegría en la Plaza Mayor. A partir de este momento, se celebrarán unas intensas jornadas en las que no faltará la música, la gastronomía y, por supuesto, los actos religiosos en honor a San Roque.

LUNES 10 DE AGOSTO

22:00 horas: 'Piscina Nocturna'. Lugar: Piscina Municipal. MARTES 11 DE AGOSTO

19:00 horas: I Concurso de Huertos Municipales. Lugar: Huertos Municipales.

I Concurso de Huertos Municipales. Lugar: Huertos Municipales. 21:30 horas: Fútbol Burbuja. Lugar: Complejo Deportivo Municipal. MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO

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09:00 horas: Colocación de los banderines 'Ponle tu color a San Roque'. Lugar: Plaza Mayor.

Colocación de los banderines 'Ponle tu color a San Roque'. Lugar: Plaza Mayor. 17:00 horas: Taller de cestería. Lugar: Piscinas Municipales.

Taller de cestería. Lugar: Piscinas Municipales. 21:00 horas: Autos Locos. Lugar: carretera de Navahonda. JUEVES 13 DE AGOSTO

11:00 horas: Taller de casas nido. Lugar: Prado de la Vega.

Taller de casas nido. Lugar: Prado de la Vega. 19:30 horas: Recorrido de peñas con la charanga 'El Pendón'. Lugar: desde el Prado de la Vega hasta el recinto ferial.

Recorrido de peñas con la charanga 'El Pendón'. Lugar: desde el Prado de la Vega hasta el recinto ferial. 20:30 horas: Inauguración de la Feria de Día y Noche. Lugar: recinto ferial.

Inauguración de la Feria de Día y Noche. Lugar: recinto ferial. 22:00 horas: Parrillada. Lugar: recinto ferial.

Parrillada. Lugar: recinto ferial. 00:00 horas: Verbena a cargo de la orquesta La Búsqueda' y posterior animación musical con Mario Salcedo. Lugar: recinto ferial. VIERNES 14 DE AGOSTO

10:00 horas: Taller de manualidades para mayores 'Tote y Arte: Diseña tu bolsa'. Lugar: Hogar de la Tercera Edad.

Taller de manualidades para mayores 'Tote y Arte: Diseña tu bolsa'. Lugar: Hogar de la Tercera Edad. 12:00 horas : Instalación de pancartas de las peñas y asociaciones. Lugar: Plaza Mayor.

Instalación de pancartas de las peñas y asociaciones. Lugar: Plaza Mayor. 13:00 horas : Acto de homenaje deportivo y entrega de premios del I Concurso de Fotografía 'Carbajosa es deporte'. Lugar: Centro Cultural.

Acto de homenaje deportivo y entrega de premios del I Concurso de Fotografía 'Carbajosa es deporte'. Lugar: Centro Cultural. 20:00 horas : Concurso de disfraces amenizado por Aday Mntro DJ. Lugar: Plaza Mayor

Concurso de disfraces amenizado por Aday Mntro DJ. Lugar: Plaza Mayor 20:00 horas : Reparto de pañoletas. Lugar: Plaza Mayor.

Reparto de pañoletas. Lugar: Plaza Mayor. 20:45 horas : Chupinazo de fiestas. Lugar: Plaza Mayor.

Chupinazo de fiestas. Lugar: Plaza Mayor. 21:00 horas : Fiesta de la espuma. Lugar: Plaza Mayor.

Fiesta de la espuma. Lugar: Plaza Mayor. 21:30 horas : Pasacalles con la charanga 'Queloque's Band'. Lugar: desde la Plaza Mayor hasta el recinto ferial.

Pasacalles con la charanga 'Queloque's Band'. Lugar: desde la Plaza Mayor hasta el recinto ferial. 00:00 horas: Verbena a cargo de la Orquesta 'La Misión' y discomóvil 'La Tendencia'. Lugar: recinto ferial. SÁBADO 15 DE AGOSTO

10:00 horas : Juegos tradicionales de bolos finlandeses. Lugar: Complejo Deportivo Municipal.

Juegos tradicionales de bolos finlandeses. Lugar: Complejo Deportivo Municipal. 10:30 horas : Pilates para todos. Lugar: Prado de la Vega.

Pilates para todos. Lugar: Prado de la Vega. 10:30 horas : Ruta Motera 'San Roque'. Lugar: Salida desde la Sede de Los Auténticos Moteros.

Ruta Motera 'San Roque'. Lugar: Salida desde la Sede de Los Auténticos Moteros. 11:00 horas : Taller infantil 'Atrapa el pez'. Lugar: Aulas de la Casa de Cultura.

Taller infantil 'Atrapa el pez'. Lugar: Aulas de la Casa de Cultura. 13:00 horas : Exposición de motos. Lugar: aparcamiento del Prado de la Vega.

Exposición de motos. Lugar: aparcamiento del Prado de la Vega. 17:00 horas : Carrera 'Amotos'. Lugar: Pista de pumptrack.

Carrera 'Amotos'. Lugar: Pista de pumptrack. 18:00 horas : Encierro de Mini Bueyes. Lugar: desde la calle Juan de Herrera hasta la Plaza de Toros.

Encierro de Mini Bueyes. Lugar: desde la calle Juan de Herrera hasta la Plaza de Toros. 19:00 horas : Carbajosa Prix con animación musical y posterior suelta de Vaquillas. Lugar: Plaza de Toros.

Carbajosa Prix con animación musical y posterior suelta de Vaquillas. Lugar: Plaza de Toros. 21:30 horas : Triduo en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque y posterior procesión. Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Triduo en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque y posterior procesión. Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 23:00 horas : Campaña de sensibilización 'Punto Clave'. Lugar: recinto ferial.

Campaña de sensibilización 'Punto Clave'. Lugar: recinto ferial. 00:00 horas: Verbena con la Orquesta 'Cayenna' y discomóvil 'Pandora'. Lugar: recinto ferial. DOMINGO 16 DE AGOSTO

10:00 horas: Bebecuentos. Lugar: Prado de la Vega.

Bebecuentos. Lugar: Prado de la Vega. 11:00 horas : Taller infantil 'Pulseras de Fiestas'. Aulas de la Casa de Cultura.

Taller infantil 'Pulseras de Fiestas'. Aulas de la Casa de Cultura. 11:30 horas : Corre Bares y pasacalles con la charanga 'Menudo Chaperón'. Lugar: desde Larry's hasta la Plaza Mayor.

Corre Bares y pasacalles con la charanga 'Menudo Chaperón'. Lugar: desde Larry's hasta la Plaza Mayor. 13:00 horas : Solemne misa y procesión. Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Solemne misa y procesión. Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 14:00 horas : Encuentro con nuestros mayores - Vino popular. Lugar: Hogar de la Tercera Edad.

Encuentro con nuestros mayores - Vino popular. Lugar: Hogar de la Tercera Edad. 17:30 horas : Finales del Campeonato de Tute. Lugar: Hogar de la Tercera Edad.

Finales del Campeonato de Tute. Lugar: Hogar de la Tercera Edad. 18:00 horas : Torneo de Beerpong Interpeñas. Lugar: Parque Carpihuelo.

Torneo de Beerpong Interpeñas. Lugar: Parque Carpihuelo. 20:30 horas : Capea popular y posterior encierro. Lugar: Plaza de Toros.

Capea popular y posterior encierro. Lugar: Plaza de Toros. 00:00 horas: Verbena con la Orquesta 'La Huella' y animación musical con DJ Samu. Lugar: recinto ferial. LUNES 17 DE AGOSTO

12:30 a 14:00 horas : Parque infantil con hinchables y ludoteca infantil y atracciones. Lugar: Prado de la Vega.

Parque infantil con hinchables y ludoteca infantil y atracciones. Lugar: Prado de la Vega. 13:30 horas : Retirada de pancartas de las peñas con la Charanga "A Lo Loko" y la Asociación de Cabezudos de Miranda de Azán. Lugar: desde la Plaza Mayor hasta el Prado de la Vega.

Retirada de pancartas de las peñas con la Charanga "A Lo Loko" y la Asociación de Cabezudos de Miranda de Azán. Lugar: desde la Plaza Mayor hasta el Prado de la Vega. 14:30 horas : Huevos fritos con patatas y chorizo para todos. Lugar: Prado de la Vega.

Huevos fritos con patatas y chorizo para todos. Lugar: Prado de la Vega. 15:30 horas : Animación musical con Dinamix. Lugar: Prado de la Vega.

Animación musical con Dinamix. Lugar: Prado de la Vega. 16:00 horas : Sogatira. Lugar: Prado de la Vega.

Sogatira. Lugar: Prado de la Vega. 17:00 horas : Juegos en familia. Lugar: Prado de la Vega.

Juegos en familia. Lugar: Prado de la Vega. 17:00 horas : Torneo de remi y parchís. Lugar: Hogar de la Tercera Edad.

Torneo de remi y parchís. Lugar: Hogar de la Tercera Edad. 17:00 horas : Gymkana para jóvenes. Lugar: Prado de la Vega.

Gymkana para jóvenes. Lugar: Prado de la Vega. 18:00 a 20:30 horas : Parque infantil con hinchables y ludoteca infantil y atracciones. Lugar: Prado de la Vega.

Parque infantil con hinchables y ludoteca infantil y atracciones. Lugar: Prado de la Vega. 20:30 horas : Capea Popular y posterior encierro. Lugar: Plaza de Toros.

Capea Popular y posterior encierro. Lugar: Plaza de Toros. 00:00 horas: Verbena a cargo de la Macrodiscoteca 'Alefrán'. Lugar: recinto ferial. MARTES 18 DE AGOSTO