Regresa el calor intenso a Salamanca: arranca una semana con máximas de hasta 38 grados

El calor intenso vuelve a Salamanca. Tras una pasada semana donde la temperatura moderada fue protagonista, con máximas que no pasaron de los 32 grados, la provincia del Tormes se enfrenta a un periodo de cinco días en los que el termómetro llegará a marcar los 38 grados.

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En concreto, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y los citados 38 grados; mientras que las mínimas se moverán entre los 14 y los 17 grados. La semana comienza este lunes 10 de agosto, en el que empieza a notarse una ligera subida de las temperaturas.

Previsión De Temperaturas Del 10 Al 15 De Agosto Aemet

En este sentido, las máximas podrán llegar, entre las 12:00 y las 18:00 horas, a los 34 ºC; mientras que las temperaturas mínimas bajarán hasta los 14ªC. El martes 11 de agosto, por su parte, los termómetros marcarán unas temperaturas máximas de 36 ºC, aunque las mínimas subirán únicamente un grado con respecto al día anterior.