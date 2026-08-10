Regresa el calor intenso a Salamanca: arranca una semana con máximas de hasta 38 grados

El calor intenso vuelve a Salamanca. Tras una pasada semana donde la temperatura moderada fue protagonista, con máximas que no pasaron de los 32 grados, la provincia del Tormes se enfrenta a un periodo de cinco días en los que el termómetro llegará a marcar los 38 grados.
En concreto, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y los citados 38 grados; mientras que las mínimas se moverán entre los 14 y los 17 grados. La semana comienza este lunes 10 de agosto, en el que empieza a notarse una ligera subida de las temperaturas.
En este sentido, las máximas podrán llegar, entre las 12:00 y las 18:00 horas, a los 34 ºC; mientras que las temperaturas mínimas bajarán hasta los 14ªC. El martes 11 de agosto, por su parte, los termómetros marcarán unas temperaturas máximas de 36 ºC, aunque las mínimas subirán únicamente un grado con respecto al día anterior.
Las temperaturas más altas que registrará la semana empezarán a aparecer con la llegada de la jornada del miércoles, que presentará unas máximas de 38 ºC y unas mínimas de 16ºC. En la misma línea estará el jueves, siendo el día más caluros de la semana con 38º ºC de temperaturas máximas y 17 ºC de mínimas. Este último dato permanecerá estable durante los próximos viernes 14 y sábado 15 de agosto; aunque las temperaturas máximas de estos dos días bajarán hasta los 37 ºC y los 35ºC respectivamente.