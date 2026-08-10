El ‘Carné 60 CyL’ alcanza ya los 886 establecimientos adheridos

El ‘Carné 60 CyL’ continúa ampliando sus ventajas para las personas mayores de Castilla y León y cuenta ya con 886 establecimientos adheridos, casi el doble que cuando se puso en marcha el pasado año.

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Además, 152 agencias de viajes se han incorporado al programa para gestionar los viajes del ‘Club de los 60’, que cuenta actualmente con 369.212 socios.